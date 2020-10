Arzano, la lotta continua contro il lockdown. Oggi presidio davanti alla Prefettura

I manifestanti pronti ad organizzare altri blocchi

Ancora in piazza i commercianti, artigiani e cittadini di Arzano per contestare il mini lockdown imposto dalla commissione prefettizia che amministra il Comune. In mattinata i manifestanti si sono radunati davanti alla sede della Prefettura, a Napoli in piazza Plebiscito. Successivamente sono tornati ad Arzano. I manifestanti si dicono pronti ad organizzare altri blocchi, dopo quelli effettuati nei giorni scorsi, se le loro richieste non saranno ascoltate.