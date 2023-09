Al Circolo Velico Stabia si rilegge sotto le stelle

Il secondo appuntamento della 19^ edizione della rassegna letteraria “Un libro sotto le stelle” ripartito da Castellammare di Stabia

Al Circolo Velico Stabia di Castellammare di Stabia ripartita la rassegna letteraria Un libro sotto le stelle che ha proseguito giovedì 28 settembre 2023 con il 2° appuntamento.

L’ospite della serata è stata Claudia Marin, autrice del romanzo Imperfezioni, pubblicato da Rubbettino Editore. A dialogare con lei, il delegato alla cultura del Circolo Velico Stabia, Lino Di Capua e i giornalisti Franco Buononato e Nello De Martino.

Il Presidente del Circolo Velico Stabia Giuseppe Esposito, l’Event Manager dell’Associazione Meridiani Alfonso Giarletta, il Presidente Rotary e-Club Due Golfi Stefano Lombardi e il collaboratore della manifestazione Vincenzo Ungaro hanno accolto gli ospiti con un cocktail di benvenuto.

Prima della presentazione del libro, si è esibito il gruppo musicale del Liceo Scientifico Francesco Severi – indirizzo musicale di Castellammare di Stabia, guidato dalla dirigente scolastica Elena Cavaliere.

Inoltre, ieri, venerdì 29 settembre 2023, la rassegna ha continuato con il libro Diana Spencer. Morte, mito e misteri, scritto dalla giornalista Rai Annalisa Angelone e pubblicato da Alessandro Polidoro Editore.

Stasera il libro di Michelangelo Iossa sulla storia della RAI

Anche oggi, sabato 30 settembre 2023, sarà la volta di Michelangelo Iossa con La RAI a Napoli. 1963-2023: sessant’anni di televisione all’ombra del Vesuvio, edito da Rogiosi Editore. Il Direttore del Centro di produzione Rai di Napoli Antonio Parlati interverrà alla presentazione.

Infine, domenica 1° ottobre 2023, la rassegna si chiuderà con Napoli 365. Cosa fare a Napoli ogni giorno dell’anno, il nuovo libro dello scrittore, storico ed umorista napoletano Amedeo Colella, edito da Cultura Nova Editore.

Per concludere, Sabrina Efionayi chiuderà la 19^ edizione di Un libro sotto le stelle con il suo libro Addio, a domani. La mia incredibile storia vera, Giulio Einaudi Editore.

Inoltre, venerdì 6 ottobre 2023 parlerà con Enzo Nucci, ex corrispondente della Rai per l’Africa subsahariana. Infine, l’evento fa parte del Campania Libri Festival, organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival, che partecipa per il secondo anno a Un libro sotto le stelle.

Le presentazioni inizieranno alle ore 19.00. Carmen Matarazzo, Claudia Izzo e Sonia Di Domenico le condurranno. Teresa Esposito leggerà alcuni brani. Lei è la curatrice della rassegna Stabia in Versi.

Dopo ogni presentazione ci sarà una cena dello Chef Nunzio Illuminato della Baita del Re Resort.

La rassegna ha il patrocinio di RAI Campania, della Regione Campania, del Comune di Salerno, del CONI Campania, dell’Unione Stampa Sportiva Italiana, del Rotary e-Club Due Golfi, del Centro Formativo Tecnoscuola e di Universo Humanitas.

Inoltre, Radio Canone Inverso e InfoCilento sono i media partner.

La mostra pittorica di Cristoforo Russo

Quest’anno, però, c’è anche la mostra pittorica di Cristoforo Russo. L’artista vesuviano torna in Campania dopo il successo di Roma. I suoi dipinti della collezione Un presepe Pop si potranno vedere al Circolo Velico Stabia fino al 1 ottobre 2023. Infine, la mostra sostiene l’iniziativa benefica di Mente e Coscienza (ODV-ETS Associazione di Volontariato per le disabilità).