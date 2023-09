Figuraccia Circumvesuviana, in tilt la linea Napoli-Sorrento

Il deputato Francesco Emilio Borrelli: “scene già viste in diverse circostanze che di certo non contribuiscono ad offrire un’immagine di efficienza del nostro sistema di trasporti”

Si aggrava la situazione sulla linea Napoli-Sorrento della Circumvesuviana. L’Ente Autonomo Volturno, ha comunicato che “causa avaria del treno delle ore 10:02 da Sorrento per Napoli, fermo a Scrajo, la tratta Castellammare-Vico Equense è attualmente interrotta”.

Le corse da Napoli per Sorrento si fermano a Castellammare e quelle da Sorrento per Napoli a Vico Equense. È stato istituito un servizio sostitutivo bus lungo la tratta interrotta.

Duro il commento del deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli. “Passeggeri e turisti sui binari, dopo che un treno Eav partito da Sorrento e diretto a Napoli è andato in avaria questa mattina fermandosi in galleria nei pressi della stazione di Scrajo Terme – afferma – Purtroppo si tratta di scene già viste in diverse circostanze che di certo non contribuiscono ad offrire un’immagine di efficienza del nostro sistema di trasporti. C’è bisogno di mettere in campo maggiori investimenti per garantire la sicurezza di chi viaggia e la qualità di un servizio fondamentale per pendolari e turisti che –conclude Borrelli – troppo spesso, si trovano coinvolti in situazioni analoghe”.