Acerbo, Unione Popolare: “Affermiamo con orgoglio l’agenda di Robin Hood”

La partecipazione alla trasmissione di Lucia Annunziata

Maurizio Acerbo segretario di Rifondazione Comunista, candidato di Unione Popolare con de Magistris ha partecipato alla trasmissione “Mezz’ora in più” su Rai 3 insieme ad una delegazione del suo partito. “Durante Mezz’ora in più la storica e giornalista Lucetta Scaraffia ha detto che il nostro è “il programma di Robin Hood”. Lo consideriamo un complimento. Noi di Unione Popolare con de Magistris vogliamo togliere ai ricchi per dare ai poveri – ha sottolineato Acertbo – Gli altri hanno l’agenda Draghi, tutta a favore della finanza, di Confindustria, delle lobby affaristiche. La nostra – conclude Acerbo – è l’agenda Robin Hood, più tasse ai ricchi per finanziare la sanità, la scuola, le politiche sociali, la riconversione ecologica“