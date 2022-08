Calcio, la Fiorentina ferma il Napoli: gli azzurri restano al primo posto

La squadra di Spalletti aggancia il gruppetto di testa ma non riesce a rimanere a punteggio pieno

Finisce senza gol allo Stadio Franchi tra Fiorentina e Napoli. Nessuna fuga: dopo la sconfitta dell’Inter in casa della Lazio di venerdì sera e il pareggio della Roma ieri in rimonta in casa della Juventus, anche il Napoli di Spalletti non ne approfitta.

Nel primo tempo è soprattutto la Fiorentina a provarci, con le occasioni per Bonaventura e Sottil, poi il Napoli parte bene nella ripresa e va a un passo dal gol con Lozano. Dall’altra parte è Barak a sfiorare il vantaggio, ma nessuna delle due riesce ad avere la meglio sull’altra