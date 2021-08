Altro Sabato di lotta contro il Green Pass mentre si prepara la grande manifestazione a Roma

Sit-in davanti alle stazioni ferroviarie

Torna la protesta in piazza del popolo dei ‘no green pass’. Domani, Sabato 28 agosto alle 18 sono state indette manifestazioni in 120 città da Roma a Milano, da Genova a Napoli a Torino. Le iniziative fanno parte della campagna di mobilitazione permanente indetta da varie associazioni e comitati di lotta contro la tessera verde che favorisce discriminazioni e disuguaglianze. E non finisce qui. Previsti presidi di lotta davanti alle stazioni ferroviarie per il prossimo 1 Settembre e uno sciopero generale il 6 settembre con una grande manifestazione a Roma davanti alle sedi parlamentari