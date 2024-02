Tragedia sfiorata a Napoli, voragine nel quartiere Vomero inghiotte due vetture (Video)

I passeggeri salvati da militari in servizio

Tragedia sfiorata alle 5 di questa mattina a Napoli, nel quartiere Vomero, dove due vetture, una parcheggiata e un’altra in transito, sono state inghiottite da una voragine che si aperta nella zona di Castel Sant’Elmo – Museo San Martino, precisamente al civico 63 di in via Morghen.

Gli occupanti di una delle due autovetture sono stati messi in salvo da due militari dell’Esercito, impegnati in zona per il servizio “Strade sicure” che si sono calati nella voragine ed hanno aperto le porte dell’ auto consentendo ai malcapitati di uscire e poi di risalire. Lievi ferite per i due passeggeri.

“Siamo miracolati, poteva andare molto, ma molto peggio. Siamo vivi grazie alla prontezza dei militari dell’Esercito” – racconta Giulio Delle Donne, uno dei due giovani che si trovava in una delle due auto finite nella voragine. Insieme con un amico stava tornando da una festa dopo aver sostenuto un esame universitario. Improvvisamente l’auto è sprofondata, “dopo neanche un secondo è caduto un albero e si è rotta una condotta dell’acqua. Sono arrivati tre militari del Raggruppamento Campania dell’Esercito italiani impegnati nell’operazione Strade Sicure che si trovavano in zona e ci hanno salvati”

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, con polizia locale, i vigili del fuoco, 118 e protezione civile.

Secondo quanto si apprende per motivi precauzionali, si sarebbe reso necessario evacuare 20 famiglie del palazzo di all’angolo con via Bonito. Al momento sono in corso le operazioni di messa in sicurezza dell’area, in collaborazione con personale tecnico del Comune di Napoli.

Intanto, presso la sala operativa della protezione civile della Prefettura di Napoli è in corso, alla presenza di tutti gli enti interessati, una riunione di coordinamento e supporto agli interventi.

A seguito dell’interruzione della fornitura idrica nella zona del crollo di Via Morghen, sono state chiuse tre scuole della zona, il Liceo Sannazaro, la Scuola Media Viale Delle Acacie e la Scuola Primaria Caccavello. Come comunicato dalla presidente della Municipalità, Clementina Cozzolino, rimarrà chiusa fino al ripristino della forntura idrica la sede della Municipalità di via Morghen