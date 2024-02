Torre del Greco, esplosione nella notte: muoiono due anziani

La deflagrazione provocata da una fuga di gas. Due squadre di vigili del fuoco intervenute sul posto. Sgomberate due famiglie

Gravissimo incidente in via Pisani, a Torre del Greco in provincia di Napoli. Una fuga di gas nella cucina dell’appartamento accanto, la terribile esplosione, il crollo della parete della camera da letto. Sono morti così poco dopo le 23, Rodolfo Iovine e sua moglie, Anna Pagano, travolti dalle macerie nel letto dove dormivano.

Gravemente ferita, soccorsa dal personale del 118 e ricoverata ora al centro “Grandi ustioni” dell’ospedale Cardarelli di Napoli Rosa Pagano, sorella della vittima, nella cui abitazione, confinante con quella della coppia, si è verificata la deflagrazione.

Sul posto sono intervenute due squadre di vigili del fuoco provenienti da Torre del Greco e Ponticelli con un carro aria e un un’autobotte. Due famiglie che vivono al piano terra dell’edificio sono state sgomberate, l’intera area è stata interdetta dalla polizia municipale.