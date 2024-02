Napoli: uomo si barrica in casa, uccide la moglie e poi si suicida

La donna è stata trovata senza vita dalla polizia che ha fatto irruzione nell’appartamento

A Napoli un uomo ha ucciso la moglie e, dopo aver sparato colpi in aria dal balcone ed essersi barricato in casa, si è suicidato.

E’ successo in un condominio in via Raffaele Testa, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. La donna è stata trovata senza vita dalle forze dell’ordine che hanno fatto irruzione nell’appartamento. Accanto a lei c’era il cadavere del marito.

Da accertare anche le cause del gesto: secondo le prime informazioni, l’uomo stava attraversando un periodo difficile dopo aver perso il lavoro. Secondo quanto si apprende, la coppia ha tre figli, due dei quali si trovavano stamattina a scuola, il terzo in gita con la classe.