Agguato a Torre Annunziata, ucciso un giovane di 24 anni

Il fatto è avvenuto attorno alle 21. Secondo le prime testimonianza sarebbero 6 o 7 i colpi di arma da fuoco esplosi che hanno colpito la vittima Alfonso Fontana, 24 anni, pregiudicato di Castellammare di Stabia. Le modalità farebbero pensare ad un agguato di camorra.

Sul posto polizia e carabinieri per i rilievi. Il tratto di strada nel frattempo è stato chiuso.