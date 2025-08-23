Terremoto ai Campi Flegrei: avvertita una nuova scossa nella zona della Solfatara

Secondo le prime segnalazioni diffuse sui social dai residenti, il sisma si sarebbe verificato intorno alle 22:57

Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita questa sera nei Campi Flegrei. Secondo le prime segnalazioni diffuse sui social dai residenti, il sisma si sarebbe verificato intorno alle 22:57 nei pressi del cratere della Solfatara, con particolare intensità avvertita nell’area di Pisciarelli. Numerosi cittadini riferiscono di aver percepito nitidamente il movimento tellurico, sebbene al momento non si abbiano comunicazioni ufficiali da parte dell’INGV o delle autorità competenti. Si attendono aggiornamenti per chiarire magnitudo ed epicentro esatti.