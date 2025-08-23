Serie B, Virtus Entella-Juve Stabia 1-1: Candellone illude, Marconi risponde

Buon avvio di stagione per la squadra di Abate, solida in difesa e cinica sulle palle inattive
Buona partenza per la Juve Stabia nel campionato di Serie B 2025/26: al “Sannazzari” di Chiavari finisce 1-1 contro la Virtus Entella. Le Vespe passano in vantaggio a inizio ripresa con Candellone, abile a sfruttare un corner di Mosti. I padroni di casa reagiscono con determinazione e trovano il pari al 60’ con Marconi, che insacca di testa su punizione di Guiu. Finale acceso: Tiritiello sfiora il gol-vittoria, ma Confente salva. Un punto prezioso per la squadra di Abate, che soffre ma regge l’urto su un campo difficile.
