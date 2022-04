Russia al governo ucraino: “Tenere con la forza i civili come scudi umani nell’acciaieria è terrorismo. Liberateli”

Attivati tre corridoi umanitari

Le forze armate russe hanno schierato tre corridoi umanitari vicino allo stabilimento Azovstal a Mariupol con veicoli per trasportare coloro che hanno deciso di arrendersi. Lo ha affermato il capo del Centro di controllo della difesa nazionale della Federazione Russa, il generale Mikhail Mizintsev.

“La Russia richiede a Kiev di adottare misure per liberare la popolazione civile se i civili sono presenti sul territorio dell’impianto – ha affermato Mizintsev – se ci sono civili ad Azovstal, chiediamo che vengano prese tutte le misure per liberarli attraverso i corridoi umanitari che abbiamo creato. Tenere con la forza i civili come scudi umani è terrorismo“.

“In prossimità dell’impianto metallurgico, tre convogli umanitari sono stati dispiegati in tre direzioni: il primo – dalla direzione ovest su Shevchenko Street, il secondo – dalla direzione est su Pobedy Avenue, il terzo – dalla direzione nord su Taganrogskaya Street” – ha ggiunto Mizintsev, che dirige il quartier generale di coordinamento interdipartimentale della Federazione russa per la risposta umanitaria in Ucraina.

Secondo il generale, ogni convoglio umanitario comprende 30 autobus e automobili per il trasporto di persone e 10 ambulanze. Sono stati inoltre predisposti punti di ritrovo e alloggi temporanei, sono stati organizzati punti ristoro e cure mediche primarie.

Mizintsev ha osservato che su tutte le rotte di movimento dei convogli umanitari, le forze armate russe, insieme alle formazioni della Repubblica popolare di Donetsk, osservano rigorosamente il regime del silenzio. Le unità lungo l’intero perimetro di Azovstal sono state ritirate a distanza di sicurezza.

“Ancora una volta esortiamo le autorità ufficiali di Kiev a mostrare prudenza, a dare adeguate istruzioni ai militanti di fermare l’insensata resistenza e lasciare il centro della resistenza. Li esortiamo a prendere autonomamente tale decisione e a deporre le armi”, ha affermato Mizintsev.

Il generale ha chiarito che l’appello alla resa è stato trasmesso ai combattenti rimasti ad Azovstal tramite il vice primo ministro ucraino Irina Vereshchuk.

“Questa dichiarazione è stata presentata alla parte ucraina attraverso Irina Vereshchuk, vice primo ministro del governo ucraino”, ha detto Mizintsev.

I vertici militari russi garantiscono a tutti coloro che deporranno le armi, la piena sicurezza e la fornitura di cure mediche qualificate, salva la vita e il rispetto delle Convenzioni di Ginevra sul trattamento dei prigionieri di guerra.