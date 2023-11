Roma: in 50 mila con il Pd contro il governo Meloni e la guerra, anche M5s e sinistre in piazza

Bandiere bianche, verdi e rosse del Pd, bandiere della pace e migliaia di persone che intonavano la canzone “Bella ciao”, inno della resistenza.

In 50 mila, partiti da tutta Italia con 200 pullman e treni speciali, sono arrivati in piazza del Popolo, a Roma, in occasione della manifestazione nazionale del Partito democratico contro la manovra di bilancio, le guerre in Ucraina e in Medio Oriente. Accanto alla segretaria del Pd, Elly Schlein, tra chi è sceso in piazza c’era anche il Movimento cinque stelle, con il presidente Giuseppe Conte, e Alleanza verdi e sinistra con il deputato Angelo Bonelli e il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni.

Tra i presenti alla manifestazione anche il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri – che con il suo intervento ha aperto i lavori – e il presidente del Pd, Stefano Bonaccini. “Siamo in questa piazza per tornare a chiedere la pace e per chiedere con forza un cessate il fuoco umanitario perchè non possiamo assistere a questo o massacro di civili”, ha detto Schlein. “Chiediamo di liberare tutti gli ostaggi di Hamas che abbiamo condannato con forza e proteggere tutti i civili palestinesi, e fornite tutti gli aiuti umanitari necessari alla popolazione di Gaza che gia’ prima viveva in una condizione insopportabile”, ha detto Schlein.