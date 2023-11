Napoli, Garcia travolto dai fischi dei tifosi. Imminente l’esonero. Probabili sostituti: Cannavaro, Mazzarri, Conte e Tudor

Silenzio stampa deciso dal club per il tecnico e gli azzurri.

L’allenatore del Napoli Rudi Garcia travolto dai fischi dai tifosi allo stadio Maradona al termine della partita con l’Empoli, vinta dai toscani per 1-0. Una partita pessima.

Volti delusi tra i dirigenti del Napoli. Già dopo il gol partita realizzato da Kovalenko il presidente Aurelio De Laurentiis ha lasciato la sua postazione in tribuna visibilmente scuro in volto e per lui le prossime saranno ore di riflessione.

Silenzio stampa deciso dal club per il tecnico e gli azzurri. I giocatori hanno lasciato man mano lo stadio, Garcia è rimasto a lungo dentro lo spogliatoio ma non ha incontrato il presidente che nel frattempo era già andato via.



Ora si attende l’esonero di Garcia che però De Laurentiis sa di dover decidere probabilmente quando avrà già l’accordo con un sostituto.

Oggi il patron ha visto la partita con Fabio Cannavaro che però potrebbe anche non avere alcun motivo recondito.

De Laurentiis potrebbe provare in queste ore a fare una nuova telefonata ad Antonio Conte, offrendogli un ricco contratto per ottenere ad ogni costo la qualificazione alla prossima Champions League.

Nel caso in cui si confermasse il ‘no grazie’ di Conte a subentrare in corsa, il club potrebbe pensare a Igor Tudor, allenatore molto cresciuto nella sua carriera, fino allo scorso anno quando ha portato il Marsiglia al terzo posto in Ligue 1, senza però stabilire un rapporto vero con la città e lasciando il club a fine anno.

L’ex allenatore di Hajduk Spalato, Galatasaray, Udinese e Verona, potrebbe essere la persona su cui puntare, con il carattere necessario per rimettere in riga la squadra.

Tra gli altri nomi che circolano anche un possibile richiamo d’affetti di Walter Mazzarri, oppure un nome coperto, qualche idea che De Laurentiis starebbe valutando in segreto. Certo, chi arriverebbe non troverebbe molte delle stelle che partono per le proprie nazionali ed esordirebbe nel ciclo di match durissimi contro Atalanta, Real Madrid, Inter, Juventus e Braga.