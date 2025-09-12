Per una Campania Popolare: nasce un fronte che sfida il patto di potere tra De Luca, PD e M5S

Con un appello condiviso, oltre 100 firme per costruire una lista autonoma, difendere i diritti, fermare la desertificazione sociale

Dopo 11 anni di gestione targata Vincenzo De Luca, in Campania torna a crescere il malcontento popolare. A farlo emergere è una lunga e articolata presa di posizione politica sottoscritta da attivisti, operatori sanitari, professori universitari, consiglieri municipali, ex parlamentari e semplici cittadini, che lanciano una proposta: costruire una lista autonoma e popolare per dare voce ai ceti sociali più colpiti dalla crisi e traditi dalle promesse di cambiamento.

Nel mirino della critica, un presunto “inciucio” tra Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e lo stesso De Luca, che si sarebbe concretizzato nella candidatura di Roberto Fico alla presidenza della Regione Campania, e in un accordo che rimetterebbe le chiavi del potere nelle mani dei soliti noti.

“Si è rivelata un’illusione l’idea di una discontinuità politica e amministrativa. In realtà si consolida un sistema trasformista, cementato dalla lottizzazione e dalla gestione clientelare del potere”, si legge nell’appello.

Sanità pubblica abbandonata, sanità privata foraggiata

Tra i principali temi sollevati, la drammatica situazione della sanità pubblica: secondo i firmatari, De Luca ha finanziato a dismisura la sanità convenzionata e privata, mentre quella pubblica è rimasta al collasso. Aumentano le liste d’attesa, i cittadini emigrano per curarsi e i lavoratori del comparto sanitario vivono condizioni insostenibili.

Crisi ambientale e rifiuti: il disastro silenzioso

L’appello denuncia anche la persistenza dei roghi tossici, con incendi inspiegabili nei siti di stoccaggio dei rifiuti – anche sotto sequestro – senza che venga mai messo in campo un serio piano alternativo agli inceneritori, come quello di Acerra, che continuano a impattare gravemente sulla salute dei cittadini.

Trasporti al collasso, aree interne abbandonate

Un altro nodo critico è quello dei trasporti pubblici. Le aree interne della Campania restano isolate, e il sistema nel complesso è frammentato e inefficiente. Tutto ciò contribuisce all’emigrazione giovanile e al crescente spopolamento di intere aree.

Reddito, lavoro nero e desertificazione industriale

La disoccupazione e il lavoro povero dilagano, mentre la politica regionale – accusano i promotori – ha finanziato un sistema imprenditoriale speculativo e colluso, spesso al confine tra legalità e criminalità. Per questo, riproporre il reddito di cittadinanza o una misura simile è considerato “non più rinviabile”.

Un fronte popolare per un’alternativa vera

“Campania Popolare” vuole essere una risposta autonoma sia alla destra che al centrosinistra, giudicato irriformabile. Non si tratta solo di presentarsi alle elezioni, ma di costruire un percorso collettivo di partecipazione popolare e di radicale rottura con il sistema vigente.

Tra i firmatari: ex senatori del M5S, docenti universitari, attivisti ambientalisti, medici, giuristi, operatori culturali e consiglieri municipali di Napoli. Una rete ampia e trasversale che punta a mobilitare anche chi oggi è disilluso e si astiene, per costruire una vera alternativa sociale e politica.

“Non possiamo restare a guardare mentre si ripete lo stesso schema. Serve un cambio di passo, serve una lista popolare e autonoma che dia voce ai bisogni reali della nostra gente”, concludono i promotori, annunciando un primo incontro pubblico domani 13 Settembre 2025 al Cinema Vittoria alle 10. Ecco l’elenco completo di chi ha sottoscritto finora l’appello “Per una Campania Popolare”: Francesco Maranta; Portavoce Forum Diritti e Salute

Paola Nugnes; attivista e ex senatrice M5S e ManifestA

Francesco Schettino; professore di economia politica, Università della Campania “Luigi Vanvitelli”

Michele Docimo; giornalista, presidente Migr-Azioni ETS

Matteo Mantero; attivista, ex senatore M5S e Potere al Popolo

Silvia Giordano; ex parlamentare M5S

Virginia La Mura; attivista, ex senatrice M5S e ManifestA

Enrico Beniamino De Notaris; psichiatra

Giuliana Lombardi; penalista, Caserta

Teresa Tartaglione; attivista per i diritti dei malati, Caserta

Domenico Laurenza; attivista ambientale Stop biocidio Caivano

Antonio Mancini; psichiatra

Francesco Blasi; psichiatra ASL Na 1

Marcello Gregori; attivista Caserta vecchia

Marcello Musto; professore di Sociological Theory, York University, Canada

Alessio Filace; lavoratore del SSN

Martina Flora; medico

Riccardo d’Angiò; medico

Giuseppe Marziale; avvocato

Mauro Romualdo; medico di famiglia ASL Napoli2Nord

Giuseppe Palmieri; dipendente pubblico, Casapulla

Raffaele Ucci; magazziniere, Capodrise

Viola Di Pinto; medico

Alessia Loffredo; medico

Claudia Penzavecchia; dietista

Annunziata Centanni; pensionata, Caserta

Damiano Errico; artista fotografo, Caiazzo

Sergio Gioielli; artista e gallerista

Silvia Marzoli; critica d’arte contemporanea, Casagiove

Massimo Sgroi; scrittore, critico d’arte contemporanea, Casagiove

Flora Calvanese; già parlamentare PCI (Sa), Cava de’ Tirreni

Gennaro Thiago Nenna; Cava de’ Tirreni

Giovanni Francione; Roccadaspide

Ferdinando Pezzopane; studente magistrale all’Università degli Studi di Torino, originario di Aversa (Ce)

Clementina Sasso; astrofisica

Marco Manna; autotrasportatore e saggista

Giuseppe Bruno; revisore dei conti e dottore commercialista, Sant’Antimo Napoli

Luigi Filace; palestra Happy Life, Mugnano di Napoli

Pina Di Febbraro; palestra Happy Life, Mugnano di Napoli

Viviana Filace; palestra Happy Life, Mugnano di Napoli

Severino Mastrogiacomo; della Rete Sociale No Box

Francesco Di Mauro; della Rete Sociale No Box

Aldo Pappalepore; della Rete Sociale No Box

Bruno Santoro; della Rete Sociale No Box

Giuliano Granato; portavoce nazionale di Potere al Popolo

Chiara Capretti; consigliera della II Municipalità di Napoli

Thomas Strauss; consigliere della II Municipalità di Napoli

Giuseppe Aiello; consigliere della III Municipalità di Napoli

Diego Civitillo; consigliere della X Municipalità di Napoli

Fabio Tirelli; consigliere della IX Municipalità di Napoli

Luca Mandara; docente a contratto presso Università degli Studi della Basilicata

Claudio Cozza; economista

Mauro Palmentieri; segretario nazionale CUB SALLCA

Mariano Luise; dipendente statale

Nerino Allocati; avvocato del lavoro, Napoli

Antonio Mariano Tinto

Nello Mainente; insegnante

Giovanna Alfano Urciuolo; biologa

Andrea Cavalieri; lavoratore commercio

Ferdinando Kaiser; pensionato Circumvesuviana

Palma Fioretti; casalinga

Marco Murzi

Maria Mucci

Alfredo Ciano; insegnante

Alessandro Susio; lavoratore TPL

Vincenzo Gagliano; componente il Forum Diritti e Salute

Antonio Mariano Cifariello; docente precario

Christian De Luca; insegnante, ex consigliere comunale PAP

Wanda D’Alessio; professoressa universitaria in pensione

Pietro Palumbo; pensionato

Antonio Donnarumma

Raffaele Cammisa; ex RSU Merloni Elettrodomestici

Giulio Cicalese; avvocato

Alessandro Cozzolino

Concetta Vollero

Giorgio Carcatella; già consigliere provinciale di Napoli PdCI‑FdS

Attilio Bruno; operatore socio sanitario

Danilo Baselice; architetto

Raffaele Merola

Salvatore Giustino

Anna Buonanno; libraia

Aldo Velo; pensionato ex Italsider

Paolo Fierro; Medicina Democratica

Gaetano Ricciardiello; pensionato

Novella Formisani; psichiatra ASL Napoli1

Antonio Rega

Vincenzo Iorio; Comitato Diritto e Salute

Vincenzo Morreale; Comitato Civico di San Giovanni a Teduccio

Marcella Raiola; insegnante

Salvatore D’Ambrosio

Antonio Di Gennaro

Ciro Aiello; inoccupato

Maria Avino

Piero De Luca; dirigente scolastico

Ilia Marino

Cristoforo Orlando; autotrasportatore

Associazione Ottobre

Associazione Berlinguer Lab Eboli (Sa)

Associazione Rinascita culturale ebolitana (Sa)

Associazione Culturale XD390 – Eboli (Sa)

Petizione Malati e Derubati in Campania Caserta

PCI – Partito Comunista Italiano

Potere al Popolo!

Migr‑Azioni ETS

Associazione Antifascista

Per aderire o firmare l’appello: [email protected]