Resistere è vivere, il Venezuela si mobilita contro le mire imperialiste degli Stati Uniti

Partecipazione massiccia alla Milizia Bolivariana, il sentimento nazionale si trasforma in azione concreta.

In un’ondata di mobilitazione patriottica senza precedenti, il popolo venezuelano ha risposto con forza e convinzione all’appello del presidente Nicolás Maduro per l’arruolamento volontario nella Milizia Nazionale Bolivariana. Questa iniziativa si inserisce nella prima fase del Piano Nazionale Simón Bolívar per la Sovranità e la Pace, un progetto strategico che ha già registrato una partecipazione di massa su scala nazionale.

Il vicepresidente settoriale per la Sovranità Politica, la Sicurezza e la Pace, Generale in Capo Vladimir Padrino López, ha evidenziato la «totale effervescenza del popolo in strada», parlando di una risposta cosciente e determinata in difesa della patria. Dallo Stato di Miranda, dove ha supervisionato direttamente le operazioni, ha dichiarato:

«Il popolo venezuelano ha raggiunto un altissimo grado di consapevolezza: la Patria è al centro del sentimento nazionale. Non si tratta solo di una chiamata militare, ma di un abbraccio collettivo alla sovranità, all’indipendenza e alla pace.»

La mobilitazione si svolge sotto lo slogan «¡Me Alisto!» (“Mi arruolo”) e coinvolge oltre 15.700 punti di registrazione tra caserme, piazze pubbliche e centri comunitari. Cittadini, riservisti e miliziani stanno affluendo in massa, rispondendo alla chiamata del presidente Maduro non solo per rafforzare il sistema di difesa popolare, ma anche per respingere con fermezza le mire imperialiste degli Stati Uniti.

Questa storica risposta popolare arriva infatti in un contesto di rinnovate minacce da parte di Washington, che ha recentemente dispiegato forze navali e aeree nel Mar dei Caraibi. Pur mascherata da operazione antidroga, tale azione è stata chiaramente interpretata da Caracas come un tentativo di intimidazione e ingerenza imperialista nei confronti della Repubblica Bolivariana.

«Davanti ai tentativi di destabilizzazione e alle provocazioni militari straniere, la risposta del popolo venezuelano è chiara: unità, organizzazione e volontà di difendere ogni palmo della nostra terra», ha dichiarato il presidente Maduro.

La giornata inaugurale del 23 agosto è stata descritta come un momento di coscienza nazionale, identità e amore per la Patria. Famiglie intere, giovani e anziani hanno scelto volontariamente di entrare a far parte della Milizia Nazionale Bolivariana, in quella che è già stata definita una delle mobilitazioni civico-militari più significative della storia recente del Venezuela.

Il presidente Maduro ha ribadito che la difesa della Patria non è un’opzione, ma un dovere storico e morale in un’epoca in cui le potenze straniere cercano ancora una volta di minare l’autodeterminazione dei popoli liberi.

Il Piano Simón Bolívar per la Sovranità e la Pace non è solo un progetto di rafforzamento militare, ma un’iniziativa di coesione sociale e mobilitazione civica, fondata sui principi di autodifesa, indipendenza e giustizia sociale. È la risposta strategica della Rivoluzione Bolivariana a qualsiasi tentativo di ingerenza esterna o sovversione internazionale.

«La Patria è sacra. E oggi più che mai, il popolo venezuelano dimostra che non si inginocchierà mai davanti all’imperialismo. La pace si difende con organizzazione, coraggio e amore per il Venezuela», ha concluso il Generale Padrino López.

In sintesi: di fronte alle pressioni, alle provocazioni e alle manovre imperialiste statunitensi, il Venezuela risponde con fermezza, orgoglio e spirito patriottico. Il popolo, unito alle istituzioni e alle Forze Armate, riafferma la propria determinazione a difendere la sovranità, la pace e l’indipendenza conquistate con dignità.

