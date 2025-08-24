Napoli e la lezione delle finestre rotte: la cura come atto politico

Riceviamo e pubblichiamo integralmente

C’è una teoria sociale che, a più di quarant’anni dalla sua formulazione, continua a interrogare le città del mondo e a offrire chiavi di lettura ancora attuali per chi si occupa di rigenerazione urbana. È la “teoria delle finestre rotte“, introdotta nel 1982 da James Q. Wilson e George L. Kelling in un saggio divenuto celebre, pubblicato su The Atlantic Monthly. L’idea è semplice ma potente: i segni visibili di incuria – una finestra infranta, un graffito non rimosso, un cassonetto divelto – generano un messaggio implicito di abbandono. Quel messaggio, silenzioso ma eloquente, suggerisce che nessuno controlla più, che tutto è possibile. E, in breve tempo, il degrado fisico alimenta il degrado sociale.

Wilson e Kelling descrivevano un meccanismo a catena: la trascuratezza degli spazi pubblici suscita paura, la paura porta al ritiro dei cittadini dalla vita collettiva, il venir meno del presidio informale del vicinato apre la strada a comportamenti antisociali e criminali. Non si tratta di un’astrazione teorica: ricerche successive hanno confermato, pur con sfumature e limiti, la forza di questo paradigma. Un esperimento condotto a Groningen, nei Paesi Bassi, da Kees Keizer ed altri collaboratori (2008, Science), ha dimostrato come un ambiente ordinato scoraggi la trasgressione delle regole, mentre uno spazio degradato induce, statisticamente, a comportamenti più scorretti. Se in una strada i muri sono imbrattati e i rifiuti abbandonati, i passanti saranno più inclini a gettare cartacce a terra o ad aggirare divieti. Al contrario, il decoro e l’ordine, anche nei dettagli, producono un effetto dissuasivo e rafforzano il senso di responsabilità condivisa.

Naturalmente, la teoria non è priva di critiche. Numerosi studi hanno sottolineato come i rapporti tra disordine urbano e criminalità siano meno lineari di quanto ipotizzato, e come fattori più profondi – povertà, disuguaglianze, esclusione sociale – abbiano un peso decisivo. Inoltre, l’applicazione operativa della “broken windows” nelle politiche di “tolleranza zero“, divenute celebri a New York negli anni Novanta, ha sollevato forti contestazioni per gli effetti discriminatori verso le fasce più deboli della popolazione. Ciò non toglie che l’intuizione originaria di Wilson e Kelling rimanga valida: l’ambiente urbano è un linguaggio simbolico che comunica cura o abbandono, ordine o disordine, sicurezza o insicurezza.

E allora cosa significa questo per Napoli? Una città che per decenni ha sofferto di un’immagine segnata da stereotipi negativi e da cronache di degrado, ma che oggi conosce una nuova stagione di visibilità internazionale. Napoli è diventata meta di un turismo crescente, ammirata per la sua vitalità culturale e amata per l’identità profonda dei suoi quartieri. Proprio per questo, ogni segno di cura assume un valore che va oltre la manutenzione: è un atto politico e civico, una dichiarazione di appartenenza. Un’aiuola sistemata, una fontana riqualificata, un cartello stradale raddrizzato o un cassonetto ripulito non sono meri dettagli estetici: sono segnali di presenza, strumenti di coesione, messaggi visibili che affermano “qui ci teniamo, qui nessuno è invisibile“.

La rigenerazione urbana, a Napoli come a Bagnoli, non può essere interpretata soltanto come la somma di grandi opere o di interventi infrastrutturali: essa deve diventare una strategia complessiva, capace di tenere insieme la dimensione monumentale e quella minuta, l’intervento strutturale e il gesto quotidiano. Se un parco, una piazza o una strada rinnovata non vengono percepiti come spazi vissuti, custoditi e condivisi, la trasformazione rimane incompleta. È in questo intreccio fra politiche di lungo respiro e attenzione al dettaglio che si misura la qualità del governo urbano.

Napoli oggi conosce una fase di riconquista di immagine e di attrattività, ma questa condizione non è mai data per acquisita: richiede un investimento politico continuo, un patto implicito fra istituzioni e cittadini. La cura diffusa dello spazio pubblico è allora più che una questione estetica: è un esercizio di democrazia urbana. Significa restituire ai cittadini il senso che i luoghi appartengono loro, che la comunità vigila sulla propria dignità, che il decoro non è un lusso ma un diritto collettivo.

In questa prospettiva, la lezione delle “finestre rotte” diventa un principio di governo: ogni segno di trascuratezza invia un messaggio di abbandono, ma ogni segno di cura produce fiducia, responsabilità e coesione. È qui che si colloca la sfida politica per Napoli: trasformare la rigenerazione in un processo che non solo ricostruisce spazi e infrastrutture, ma che rafforza il capitale sociale, rinnova le reti di vicinato e rende visibile un controllo civico condiviso.

Non è sufficiente che Bagnoli torni a essere un’area riqualificata: deve diventare un laboratorio di cittadinanza attiva, un simbolo di come il riscatto di un territorio possa generare nuova cultura politica. Napoli, oggi più che mai, ha l’occasione di dimostrare che la cura non è un gesto residuale, ma il fondamento stesso di una strategia di rigenerazione capace di proiettare la città verso il futuro.

Giovanni Di Trapani