Taurasi Film Fest 2025, dieci anni di cinema e cultura sotto le stelle

Compie dieci anni il Taurasi Film Fest, la rassegna nazionale di cortometraggi che torna anche quest’anno a illuminare l’antico chiostro del Comune di Taurasi. L’appuntamento è per venerdì 29 agosto alle ore 21 in una serata che si preannuncia ricca di emozioni, proiezioni d’autore e ospiti speciali.

Organizzato dall’Associazione culturale Taurasium con il patrocinio del Comune di Taurasi, il festival è diventato negli anni un punto di riferimento nel panorama cinematografico italiano e internazionale. Professionisti del settore, giovani registi e istituzioni culturali presenteranno le loro opere in concorso per aggiudicarsi il prestigioso “Taurasino d’Oro”, simbolo di eccellenza e creatività nel mondo del cortometraggio. A decretare i vincitori sarà, come da tradizione, una giuria composta da esperti del settore cinematografico.

L’edizione 2025 non sarà solo un traguardo, ma anche un’occasione per celebrare il cinema nella sua dimensione più intima e autentica. Durante la serata, infatti, spazio anche alla letteratura con la presentazione del libro “Caro Massimo, ti scrivo perché…”, scritto da Rosaria Troisi, sorella del compianto Massimo Troisi. Il volume, introdotto da una prefazione del cantautore Roberto Vecchioni, raccoglie lettere, ricordi e omaggi indirizzati al grande attore e regista napoletano. L’autrice dialogherà sul palco con il giornalista e docente Goffredo Covino, offrendo al pubblico un ritratto inedito e personale di uno degli artisti più amati del cinema italiano.

«Siamo orgogliosi di celebrare il decennale del Taurasi Film Fest, un evento che ha saputo unire cultura, passione e talento», ha dichiarato Alberico Cardia, presidente dell’Associazione Taurasium. «Anche quest’anno proietteremo corti di altissima qualità, con partecipazioni dall’Italia e dall’estero, e concluderemo con un momento toccante insieme a Rosaria Troisi, per ricordare il genio poetico di Massimo attraverso lo sguardo affettuoso della sorella».

Il Taurasi Film Fest vi aspetta per un’edizione speciale all’insegna dell’arte, del ricordo e del grande cinema. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti.

Red