Portici, la polizia ha fermato i 3 rapinatori dell’ufficio postale mentre recuperavano la refurtiva

Decisive per le indagini le videocamere di sorveglianza

Fermati dalla polizia i tre uomini che mercoledì scorso hanno rapinato un ufficio postale di Portici. Decisive, ai fini della cattura, le immagini delle videocamere di sorveglianza che li mostravano mentre nascondevano il denaro. E’ bastato un appostamento nello stesso luogo per veder ricomparire i malviventi, intenti a recuperare il denaro stesso, e portarli al commissariato.

La banda aveva portato via dall’ufficio di via Diaz circa 65 mila euro in contanti, facendo irruzione all’orario di apertura, senza nessun cliente all’interno. Dalle testimonianze dei presenti, gli agenti hanno appreso che la loro auto poteva essere bianca e che uno di essi indossava una felpa verde.

Non sono serviti, però, i vari posti di blocco per fermarne la fuga: gli agenti, tuttavia, hanno notato che la vettura bianca era stata prima coinvolta in un incidente stradale e poi abbandonata in strada. Ma è arrivato, come detto, dall’ausilio delle telecamere la svolta per le indagini.