Palestina, il Fronte Popolare: “processare i leader dell’occupazione sionista come criminali di guerra davanti alla Corte Penale Internazionale”

Riceviamo e pubblichiamo integralmente

Il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina ha confermato che le istituzioni internazionali stanno affrontando una prova reale e morale riguardo alla serietà nel gestire la richiesta del Sudafrica di perseguire l’occupazione sionista con l’accusa di aver commesso un genocidio contro il popolo palestinese alla luce della Corte internazionale di giustizia terrà oggi la sua prima sessione all’Aia.

Il Fronte ha sottolineato che la priorità ora è imporre misure di emergenza per obbligare l’occupazione sionista a fermare la guerra di sterminio in corso contro il nostro popolo palestinese nella Striscia di Gaza in conformità con l’articolo 9 della Convenzione che “proibisce il crimine di genocidio”, invitando I paesi arabi e amici si assumano le proprie responsabilità nel dare seguito seriamente a questa questione urgente, nella vittoria della giustizia e nel compimento dello spargimento di sangue del popolo palestinese.

Il Fronte ha concluso la sua dichiarazione sottolineando che la Corte internazionale di giustizia ha grandi responsabilità morali nel dare seguito seriamente a questa richiesta avanzata dal Sud Africa, lontano dalla politica di ritardare, procrastinare o cedere alle pressioni americane e occidentali.

È tempo che queste istituzioni abbandonino la loro inerzia e complicità, prendendo decisioni efficaci per fermare l’aggressione e processare i leader dell’occupazione sionista come criminali di guerra davanti alla Corte Penale Internazionale, e tutti coloro che hanno partecipato, li hanno sostenuti e hanno dato loro il via libera alla continuazione della guerra di sterminio contro il popolo palestinese.

Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina – Dipartimento Centrale d’Informazione