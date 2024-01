Cusano Mutri, lavoratori sfruttati durante la sagra del fungo porcino: denunciato il responsabile di un’associazione sportiva

Tra i sette lavoratori senza contratto, anche un 15enne. Gestivano la sosta delle auto durante la sagra del fungo porcino

Lavoravano in nero per un’associazione sportiva dilettantistica di Cusano Mutri, comune della provincia di Benevento per gestire la sosta delle auto durante la sagra del fungo porcino, un evento che richiama ogni anno migliaia di visitatori nel paese beneventano.

Nessuno di loro però era inquadrato contrattualmente. La Guardia di Finanza di Benevento e della tenenza di Solopaca ha completato un’attività ispettiva iniziata da alcuni controlli in materia fiscale all’epoca della manifestazione, contestando al responsabile dell’associazione sportiva dilettantistica l’impiego di sette persone senza regolare contratto di lavoro.

Una di queste è un minore di 15 anni, è scattata dunque anche la segnalazione alla Procura della Repubblica di Benevento per sfruttamento del lavoro, in quanto l’età è inferiore a quella minima consentita dalla legge per essere impiegati.