Non si arresta la corsa dei prezzi carburanti. Una gigantesca speculazione

Non si arresta la corsa dei prezzi dei carburanti. Una gigantesca speculazione sulla pelle dei consumatori. Andrebbero effettuati controlli a tappeto per stanare coloro che incassano milioni di profitti dando la colpa alla guerra in Ucraina.

Secondo ‘Quotidiano Energia’, il prezzo media della benzina self supera i 2 euro. In particolare, in base ai dati aggiornati all’8 di giugno, la benzina in modalità self si posiziona a 2,009 euro/litro (1,985 il valore precedente), con i diversi marchi compresi tra 1,998 e 2,033 euro/litro (no logo 1,998). Il prezzo medio del diesel self si porta a 1,924 euro/litro (contro 1,896), con le compagnie tra 1,922 e 1,945 euro/litro (no logo 1,908). Quanto al servito, per la benzina il prezzo medio praticato aumenta a 2,134 euro/litro (2,118 il valore precedente).

Secondo l’elaborazione dei dati comunicati dai gestori all’Osservaprezzi del Mise aggiornati alle 8 dell’8 giugno, la media del diesel servito arriva a 2,055 euro/litro (contro 2,034), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi praticati compresi tra 2,010 e 2,135 euro/litro (no logo 1,959). I prezzi praticati del Gpl vanno da 0,833 a 0,851 euro/litro (no logo 0,823). Infine, il prezzo medio del metano auto si colloca tra 1,720 e 1,931 (no logo 1,781).