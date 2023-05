E’ ricoverato in prognosi riservata al Cto. Ha ferite al petto e alla schiena. Indaga la polizia

La polizia indaga sull’accoltellamento di un uomo, in circostanze ancora da chiarire, in via Francesco Paolo Bozzelli, nel Rione Amicizia di Napoli. Trasportato all’ospedale Cto, con ferite al petto e alla schiena, è stato sottoposto ad intervento chirurgico. La prognosi è riservata.