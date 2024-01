Fino ad oggi sono morti più di 24 mila palestinesi, uccisi per mano israeliana di almeno 118 giornalisti.

Un presidio di lotta è stato promosso oggi pomeriggio davanti alla sede napoletana del quotidiano “La Repubblica” per denunciare il silenzio e la connivenza dei principali media sul massacro sionista a Gaza, che in 3 mesi ha provocato, oltre alla morte di più di 24 mila palestinesi, l’uccisione per mano israeliana di almeno 118 giornalisti.