Napoli, Menna riunisce ex pentastellati per sostenere Ruotolo ma si dimentica di fare l’assessore

Riunioni salottiere per dividere il M5s e favorire nuove scissioni

A quanto pare l’ex pentastellata Francesca Menna sarebbe stata nominata assessora dal sindaco Luigi de Magistris unicamente con la “missione” di dividere il Movimento 5 Stelle, organizzare riunioni nei salotti e nei salottini e favorire nuove scissioni. Nelle ultime ore, Menna ha organizzato una riunione con la senatrice Paola Nugnes( ha lasciato il Movimento ma non la poltrona di Palazzo Madama), Valeria De Causis (ex Meetup Napoli) per sostenere Sandro Ruotolo, il candidato del sindaco Luigi de Magistris alle suppletive senatoriali, definire “strategie”, racimolare un po’ di voti e valutare la possibilità di presentare una lista civica di fuoriusciti alle prossime elezioni regionali. Una sorta di appendice del movimento arancione guidato dall’attuale primo cittadino partenopeo. Un incontro “salottiero” all’insegna del rancore e del livore che non avrebbe sortito effetti positivi. I militanti e gli attivisti del Movimento 5 Stelle napoletano e campano sostengono compattamente il giovane ingegnere Luigi Napolitano. Nonostante tutto, la dottoressa Menna è perennemente impegnata in campagna elettorale mentre dovrebbe frequentare di più Palazzo San Giacomo per occuparsi di pari opportunità; centri antiviolenza; politiche di contrasto alle violenze di genere; diritti civili e libertà civili; diritto alla salute; sanità e rapporti con enti di programmazione e gestione dei servizi sanitari; tutela degli animali; mare; diritto alla pace; coordinamento funzionale delle partecipate operanti nei settori di competenza. Attività istituzionali che dovrebbe espletare, esercitare, tenuto conto che percepisce uno stipendio pagato dai contribuenti napoletani.