Napoli, intimidazione a consigliera Bismuto: il silenzio di de Magistris

Pochi esponenti consiliari hanno espresso solidarietà

Pochi consiglieri comunali di Napoli hanno manifestato solidarietà nei confronti della loro collega Laura Bismuto vittima di un grave atto di intimidazione. Una ruota della sua auto è stata squarciata da ignoti. Un evidente atto squadristico contro un esponente istituzionale che nelle ultime ore ha chiesto pubblicamente di ridare ai cittadini un immobile comunale ubicato in Via San Rocco a Capodimonte occupato alcuni anni fa da militanti di Insurgencia, la corrente politica di DeMa, il partito del sindaco Luigi de Magistris. Attestazioni di affetto a Laura Bismuto sono state espresse dalle consigliere comunali Elena De Gregorio e Chiara Guida, dagli assessori Alessandra Clemente e Raffaele Del Giudice. Sulla vicenda nessun commento o solidarietà da parte del sindaco Luigi de Magistris, dei consiglieri della cosiddetta sinistra radicale come Mario Coppeto o da Elena Coccia sedicente “icona” del movimento femminista napoletana. Tacciono molti consiglieri dell’opposizione. Solo il gruppo comunale del Movimento 5 Stelle, composto dai consiglieri Marta Matano e Matteo Brambilla ha assunto una netta e coerente posizione ufficiale con un post pubblicato su Facebook: “Oggi, da un post della consigliera comunale Laura Bismuto, abbiamo appreso che ha trovato la ruota della sua auto con un grande squarcio – scrivono i consiglieri pentastellati – Speriamo proprio che non sia stato un atto vandalico dovuto alle sue battaglie, perché se così fosse sarebbe un atto vile degno di persone vigliacche, che condanniamo fortemente. Esprimiamo piena solidarietà a Laura Bismuto”. Una fortissima solidarietà a Laura è arrivata dalla gente comune, lavoratori, precari, disoccupati, le persone che conoscono da tempo l’impegno militante della consigliera nell’affrontare con determinazione vertenze sociali delicate. Sul gravissimo atto intimidatorio indagano i carabinieri della stazione dei Colli Aminei. Una formale denuncia è stata presentata dalla consigliera comunale ai militari della Benemerita.