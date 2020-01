Si cercano due uomini e una donna

Un bottino di 26 mila euro. E’ questo il risultato di una rapina effettuata a Solopaca, in provincia di Benevento, quando 2 uomini e una donna, con il volto parzialmente coperto hanno fatto irruzione armati di taglierino in un’agenzia della Bpm. I carabinieri di Benevento hanno disposto posti di blocco e ricerche per individuare i responsabili della rapina.