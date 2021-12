Nessuna conseguenza per le persone

Paura a Napoli nella zona di Posillipo. Paura per il crollo di un balcone in via Ferdinando Russo. Crollo causato probabilmente dalla pioggia cadute nelle ultime ore. Nessuna conseguenza per le persone. Il muro di terrapieno era già transennato, evidentemente frutto di sopralluoghi precedenti. La strada è stata momentaneamente chiusa.