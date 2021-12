No Green Pass: lotta continua, nonostante repressione e criminalizzazione

A Milano denunce e diffide

Continuano le iniziative di lotta contro il Green Pass, il lasciapassare della discriminazione. Oggi altre manifestazioni in molte città italiane, nonostante le restrizioni, la repressione, gli immotivati fermi di polizia, le denunce.

A Milano, oltre ad presidio e un corteo già programmati, gli attivisti No Green Pass hanno cercato di dare vita ad un’altra manifestazione non preavvisata in piazza Duomo. La Questura, però, ha impedito che a metà pomeriggio si svolgesse l’iniziativa di protesta. Inevitabili i momenti di tensione. Alla fine, sono state identificate 202 persone, delle quali 7 saranno denunciate per resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto a fornire le proprie generalità. Ben 34 persone sono state sanzionate per occupazione di aree urbane e 6 per il mancato utilizzo della mascherina. Sono stati emessi 30 ordini di allontanamento e notificati 4 avvisi di avvio procedimento per l’emissione di altrettanti Daspo Urbani.

A Roma circa 5 mila persone hanno manifestato al Circo Massimo. “Siamo il Paese che nell’Unione Europea ha privatizzato più di tutti. Mentre protestiamo contro l’infame lasciapassare verde e ci distraggono con una guerra tra poveri, il governo continua nell’opera di svendita dei beni pubblici. Se domani sparisse lo stato di emergenza e il green pass, e non succederà, noi avremmo il più alto numero di poveri dal dopoguerra”. Questo uno degli interventi degli organizzatori della manifestazione “No, Draghi no”.

Bologna – Circa 20 mila persone hanno partecipato, nel pomeriggio, alla manifestazione contro il Green pass e il Governo Draghi. Dopo il ritrovo in zona Stazione centrale, dalle 15 circa i partecipanti, provenienti da diverse parti della regione, hanno sfilato lungo i viali, evitando il centro storico nel rispetto delle disposizioni emanate dalla Prefettura. Il corteo ha creato alcuni rallentamenti alla circolazione nel passaggio lungo i viali e in via Stalingrado, intorno alle 17 ha poi raggiunto Piazza dell’Unità , alla Bolognina, dove si è conclusa la manifestazione.

Genova – Nuova mobilitazione contro il Green pass, manifestanti ancora in piazza, dove dal tardo pomeriggio è in corso il corteo autorizzato che come ogni sabato dalla scorsa estate si tiene per le vie cittadine. Partito da De Ferrari dopo gli interventi in piazza ha raccolto 5 mila persone che si sono mosse verso via Dante e la stazione ferroviaria di Brignole. Percorse in corteo le strade della Bassa Val Bisagno, corso Sardegna, corso Torino via Tomaso Ivrea, via Barabino e arrivo in piazza Palermo. Non si sono registrati problemi di ordine pubblico, sul posto la polizia municipale che provvede a chiudere e riaprire il traffico al passaggio del corteo per ridurre disagi sul fronte viabilità

Torino – 5 mila di persone oggi pomeriggio, nel capoluogo piemontese. Gli attivisti, si sono ritrovati ai lati opposti di piazza Castello