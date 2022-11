Maltempo in Campania, auto sommersa dall’acqua: salvata una donna a Villaricca

Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco a nel resto della regione. A Sapri e a Lago Patria al lavoro i sommozzatori

Da questa mattina le cinque province campane sono state colpite da violenti acquazzoni che hanno prodotto notevoli disagi ai cittadini.

A Villaricca, in provincia di Napoli, è stato necessario l’intervento dei carabinieri per soccorrere una 47enne rimasta bloccata nella sua auto in via Roma. Vetture investite dall’acqua anche sul litorale domitio tra Mondragone e Castel Volturno.

A Giugliano tante le strade allagate fino all’asse mediano e, ancora, a Marano e lungo la fascia costiera. Decine le segnalazioni sui social.

A Napoli e provincia, è caos mezzi pubblici. Allagata la stazione Eav di Scafati: tratta interrotta tra Pompei e Poggiomarino. Previsti autobus sostitutivi. Non va meglio nel capoluogo partenopeo, dove alcuni bus dell’Anm sono stati costretti a una temporanea deviazione di percorso. È stata chiusa per oltre un’ora, causa allagamento, la stazione metropolitana di piazza Garibaldi. Infiltrazioni d’acqua si registrano anche alla stazione Museo.

Particolarmente colpito il Cilento. A Vibonati necessario l’intervento del nucleo soccorritori acquatici dei vigili del fuoco, così come sommozzatori al lavoro a Lago Patria. L’allerta meteo gialla è stata prorogata fino a mezzogiorno di domani.