Francesco Salzano, il noto chirurgo di Nocera inferiore è morto

L’ex senatore della Repubblica era malato da tempo. Città in lutto e tanti i messaggi di cordoglio

Francesco Salzano, chirurgo e ex Senatore, non ce l’ha fatta. La malattia lo ha vinto dopo anni di lotta. Aveva 68 anni e lascia la moglie, due figli e una città in lutto. Nocera Inferiore lo ricorda come un medico di valore e un politico impegnato. I funerali, oggi, venerdì 6 ottobre, alle ore 11 nella chiesa di san Matteo Apostolo.

Nel 2001, l’ex Senatore, entrò in Senato con Democrazia Europea, poi confluita nell’Udc. Inoltre, fu anche Consigliere comunale e candidato a Sindaco. Il suo sogno era migliorare la sua città.

I MESSAGGI DI CORDOGLIO

Francesco Salzano ha lasciato un segno indelebile nella storia della chirurgia e della politica dell’Agro. Infatti, lo ricordano con affetto e stima i suoi colleghi, i suoi pazienti e i suoi amici.

Paolo De Maio – Sindaco di Nocera inferiore

Il Sindaco di Nocera inferiore, Paolo De Maio, lo ha salutato con affetto e stima. Ha elogiato il suo servizio alla comunità come medico e politico. Ha detto che era sempre competente e disponibile.

Manlio Torquato – ex Sindaco

Tra questi, l’ex Sindaco, Manlio Torquato lo ha definito un uomo generoso, che ha visitato suo padre morente per un ultimo gesto di solidarietà. Inoltre, ha anche sottolineato il suo impegno parlamentare da Senatore, che ha portato benefici alla comunità, come il finanziamento del Palasport di Nocera.

Antonio Cuomo – Responsabile di gastroenterologia ed endoscopia digestiva ospedale Umberto I

Allo stesso modo, il dottor Antonio Cuomo, responsabile di gastroenterologia ed endoscopia digestiva all’Umberto I, lo ha descritto come un riferimento umano e professionale, che gli ha trasmesso valori positivi e un atteggiamento paterno.

Mario Polichetti – Medico e vice Coordinatore regionale Udc

Invece, il medico e vice Coordinatore regionale dell’Udc Mario Polichetti lo ha elogiato come un angelo custode, che ha salvato innumerevoli vite con la sua maestria in sala operatoria e la sua dedizione alla professione. Ha aggiunto che la sua presenza nell’ospedale nocerino era una fonte di speranza e fiducia per i pazienti, e che la sua equipe era famosa per l’eccellenza delle cure.

Lucia Vuolo – europarlamentare

L’europarlamentare Lucia Vuolo lo ha definito il fratello che non ha mai avuto. Ha sottolineato la sua bontà, la sua umiltà e la sua passione per la politica. Ha detto che era un uomo lungimirante, sincero e vicino alle persone.

Gianfranco Trotta – Segretario cittadino di Nocera in Azione

Gianfranco Trotta, Segretario cittadino di Nocera in Azione, si è detto profondamente addolorato per la morte di Francesco Salzano. Salzano era un politico di valore, un professionista di qualità e un gentiluomo d’altri tempi.

Carmine Pagano – Sindaco di Roccapiemonte

Inoltre, il Sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano, ha espresso grande dolore per la perdita del dottore Francesco Salzano. Lo ha descritto come una persona onesta, competente, impegnata per il bene del territorio e della sua gente.

Giovanni Maria Cuofano – Sindaco di Nocera Superiore

Anche il Sindaco di Nocera Superiore, Giovanni Maria Cuofano, ha manifestato profondo cordoglio per la scomparsa di Francesco Salzano. Ha elogiato le sue doti umane, la sua eccellenza come chirurgo dell’ospedale Umberto I, il suo ruolo di Senatore della Repubblica italiana. Infine, ha aggiunto: “Da oggi sentiremo tutti la mancanza di un uomo, di un medico, di un politico al servizio della comunità. In un momento difficile per la società civile, ci confortiamo con i valori che Francesco ha sempre seguito e mostrato. Alla famiglia va il nostro abbraccio più sincero“.