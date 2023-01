Portici, fiamme in una palazzina: evacuati i residenti

Diverse le persone intossicate. Tra le cause possibili una fuga di gas o un corto circuito

Paura e panico stasera poco dopo le 21 a Portici, in provincia di Napoli per un incendio scoppiato in un appartamento all’ultimo piano di una palazzina, del parco Schiano, quarta traversa via Libertà, nella parte alta della città. Le fiamme in poco tempo si sono estese agli appartamenti confinanti. Una fuga di gas o un corto circuito potrebbero essere le cause scatenanti dell’incendio

Trenta persone sono state costrette a ricorrere alle cure dei medici per principi di intossicazione da fumo, 5 trasportate agli ospedali Maresca di Torre del Greco e ospedale del Mare di Napoli. I pompieri hanno messo in salvo anche dieci cani, prelevati dai due fabbricati interessati dalle fiamme. L’intervento di un’autoscala si è reso necessario vista l’impraticabilità delle scale interne al palazzo. L’appartamento da cui sono partite le fiamme è completamente distrutto; parzialmente distrutte altre due abitazioni al piano superiore. Lo stabile incendiato risulta inagibile e lo stesso potrebbe valere per quello affianco

Sul posto gli agenti della Polizia Municipale, i Vigili del Fuoco, gli agenti di Polizia, i Carabinieri e uomini della Protezione Civile

“La macchina dei soccorsi si è messa in moto immediatamente, stiamo lavorando per prestare assistenza a tutte le famiglie che sono state coinvolte in questo incidente“. Così, il sindaco di Portici Vincenzo Cuomo che ha poi aggiunto – “Continueremo a lavorare tutta la notte senza sosta, sul posto si è recata la Protezione Civile del Comune e tutto il personale della Polizia municipale e dell’ufficio tecnico. La situazione è anche sotto il costante monitoraggio della prefettura e della Protezione civile regionale”. “Al momento sono ventisei le persone da sgomberare, secondo le valutazioni dell’ufficio tecnico del Comune di Portici e dei Vigili del Fuoco”, ha fatto sapere l’assessore comunale Maurizio Capozzo, delegato dal sindaco a coordinare l’intervento del Comune