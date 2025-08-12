Emergenze e Sicurezza: il Conapo Chiede un Distaccamento Permanente dei Vigili del Fuoco a San Giuseppe Vesuviano

Un’infrastruttura di questo tipo rappresenterebbe non solo un presidio fondamentale per la sicurezza del territorio, ma anche un passo concreto verso una distribuzione più equa ed efficiente delle risorse operative dei caschi rossi in una zona ad alta vulnerabilità ambientale e urbanistica

Una richiesta chiara, urgente e ormai non più rinviabile: istituire un distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco nel Comune di San Giuseppe Vesuviano, a servizio di un’area densamente popolata e strategica come quella che comprende anche i comuni di Ottaviano, Terzigno e Boscoreale. A rilanciare l’appello è il Conapo, il sindacato autonomo dei Vigili del Fuoco, che attraverso i rappresentanti locali Antonio Antonelli e Michele Coppola denuncia «ritardi sistematici nei tempi di intervento che mettono a rischio la sicurezza di migliaia di cittadini».

Attualmente, in caso di emergenza, le squadre operative devono partire da distaccamenti lontani, con tempi medi di arrivo che superano spesso la mezz’ora. «Una situazione insostenibile – sottolineano i sindacalisti – aggravata ulteriormente nelle ore di punta, quando il traffico rende ancora più complesso raggiungere i luoghi d’intervento». Il risultato è una copertura inadeguata per territori ad alto rischio ambientale, urbano e industriale.

In passato, nella zona era stato attivato solo un presidio stagionale diurno, dotato di un piccolo mezzo antincendio e destinato esclusivamente alla prevenzione dei roghi nel Parco Nazionale del Vesuvio. «Ma quel servizio – spiegano Antonelli e Coppola – era operativo solo durante il giorno e non garantiva alcuna risposta tempestiva in caso di incendi serali o notturni, costringendo a far intervenire squadre da altri distaccamenti con tempi incompatibili con l’urgenza degli interventi».

Secondo il Conapo, una quota significativa degli interventi gestiti dalla caserma di Nola interessa proprio i comuni vesuviani. Quando la sede nolana non è disponibile, la copertura passa a squadre provenienti da Ponticelli, con ulteriori e inevitabili ritardi.

Per questo il sindacato chiede al Ministero dell’Interno e alle amministrazioni locali di «attivarsi concretamente per istituire un distaccamento operativo H24 a San Giuseppe Vesuviano». La proposta è precisa anche nella localizzazione: «L’area ideale – suggerisce il Conapo – è nei pressi dello svincolo tra la S.S. 268 e l’autostrada A30, una posizione strategica per ridurre al minimo i tempi di percorrenza verso tutti i comuni limitrofi e le aree protette del Parco del Vesuvio».

Un’infrastruttura di questo tipo rappresenterebbe non solo un presidio fondamentale per la sicurezza del territorio, ma anche un passo concreto verso una distribuzione più equa ed efficiente delle risorse operative dei Vigili del Fuoco in una zona ad alta vulnerabilità ambientale e urbanistica. Ora la parola passa alle istituzioni.

