Emergenza sangue all’Ospedale Moscati di Aversa: appello alla solidarietà per salvare vite

Ospedali e reparti di pronto soccorso fanno quotidianamente affidamento sulla disponibilità di sangue. Che si tratti di emergenze, incidenti stradali, trapianti o terapie per malattie oncoematologiche, le scorte devono essere sempre adeguate. Nei periodi estivi, però, le donazioni calano drasticamente, mettendo a rischio la tenuta del sistema sanitario.

La situazione è critica all’ospedale “San Giuseppe Moscati” di Aversa, dove il centro trasfusionale ha segnalato una grave carenza di sangue, in particolare per i gruppi O positivo, O negativo, A negativo e B negativo. Una mancanza che rischia di compromettere interventi chirurgici urgenti, cure salvavita e trasfusioni necessarie per pazienti cronici.

Per far fronte all’emergenza, è stata organizzata una raccolta straordinaria di sangue sabato 19 luglio, dalle ore 7:00 alle 13:00, presso la Casa del Donatore, in via Orazio Flacco 1 ad Aversa. In occasione della giornata offerti screening della salute, screening tiroideo, screening cardiologico.

La raccolta straordinaria ha l’obiettivo di rispondere immediatamente all’appello lanciato dai medici del Moscati e garantire un flusso costante di sacche ematiche, indispensabili per le urgenze ospedaliere. Il sangue, infatti, non si produce in laboratorio e ha una scadenza: solo la generosità dei cittadini può fare la differenza.

Un presidio per la salute collettiva

La Casa del Donatore, realtà del terzo settore convenzionata con l’ASL di Caserta con delibera n. 895 del 29 dicembre 2022, è oggi un punto di riferimento territoriale per la donazione di sangue. La struttura, dotata anche di un ambulatorio, svolge un prezioso ruolo di prevenzione sanitaria, offrendo controlli gratuiti e promuovendo la cultura della solidarietà.

A guidare con passione e impegno questa missione è Emiliana Gemellini, presidente dell’organizzazione: “La nostra porta è sempre aperta – dichiara – perché sappiamo quanto una sacca di sangue possa cambiare il destino di una persona. Donare non costa nulla, ma può salvare una vita”.

Il sangue: un bene comune

Donare è un gesto semplice, sicuro e profondamente umano. Per partecipare all’iniziativa di sabato, è possibile contattare la Casa del Donatore al numero 348 5147359 e ricevere tutte le informazioni necessarie.

Ciro Crescentini