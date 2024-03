David Parenzo contestato dagli studenti della Sapienza: “Razzista, giustifichi il genocidio palestinese”

Era ospite di un convegno organizzato dai fascisti di un’associazione

Gli studenti romani hanno bloccato un’iniziativa provocatoria promossa dai fascisti di Azione Universitaria all’Università La Sapienza, provando a rendere la giornata dell’8 marzo un’occasione per legittimarsi strumentalizzando la questione femminile.

Contestati duramente il fascista Federico Rocca e il sionista David Parenzo, quest’ultimo più volte ha tentato di giustificare in televisione il genocidio in Palestina.

“Non accettiamo che a prendere parola sulla parità di genere e sulle violenze siano gli stessi che negano quotidianamente i diritti delle donne: tanto i fascisti al governo e nelle amministrazioni locali quanto chi non spende una parola sulle migliaia di donne trucidate dal regime sionista di Israele, e anzi da anni ne giustifica le politiche”, hanno affermato gli studenti di Cambiare Rotta.



“Non rimarremo in silenzio di fronte alla tranquillità con cui la Sapienza autorizza e anzi patrocina e pubblicizza questo tipo di iniziative, a cui non lasceremo mai spazio. Ma non ci stupiamo, dal momento che l’ateneo è complice del genocidio, della propaganda di guerra e dell’infame macchina bellica. Continueremo a praticare antifascismo militante e solidarietà attiva alla resistenza palestinese, esempio di una lotta in cui il protagonismo femminile e il coinvolgimento di un intero popolo combattivo da decenni fanno da argine alla violenza del progetto fascista e colonialista di Israele, continuano gli studenti di Cambiare Rotta.