Riceviamo e pubblichiamo integralmente

C’è una frase che tutti i programmatori conoscono: Hello, world. È il primo messaggio che, da decenni, inaugura ogni nuovo linguaggio di programmazione. Una riga di testo semplice, quasi banale, ma sufficiente a dire: “Il codice funziona, la macchina risponde“. Era un rito di passaggio: la tecnologia non mostrava di essere utile o intelligente, ma soltanto di esistere.



Con l’avvento delle intelligenze artificiali conversazionali questo schema si è spezzato. Quando apriamo ChatGPT, non leggiamo più un messaggio statico, ma ci troviamo di fronte a un saluto che è già un invito: “Ciao, sono ChatGPT. Come posso esserti utile oggi?“. Non è più la macchina a certificare se stessa, è la macchina che inaugura una relazione.



Il cambiamento non è solo lessicale, è culturale. Nelle prime versioni di GPT, il modello si presentava come “un sistema linguistico addestrato da OpenAI“. Doveva spiegarsi, giustificare la propria natura, mettere le mani avanti. Oggi quell’autodefinizione è scomparsa: l’identità di ChatGPT è data per scontata, non ha più bisogno di ricordare da dove viene. Quello che conta è il legame che instaura con l’utente, fin dal primo istante.

In mezzo, c’è stato un percorso rapido ma radicale. Dalla fase in cui l’IA parlava di se stessa in termini tecnici, si è passati a una fase relazionale, in cui il focus era “di cosa vuoi parlare?“. Poi, con l’arrivo della voce e delle immagini, il tono si è fatto quasi colloquiale, da conversazione quotidiana: “Come va?“. Infine, con GPT-5, la formula si è ridotta all’essenziale: un saluto e una promessa di aiuto.



Il punto è che la tecnologia non si presenta più come un attrezzo, ma come un interlocutore. Hello, world era un monologo della macchina al mondo. Ciao, sono ChatGPT è un dialogo che nasce, un gesto che implica reciprocità. Non si tratta solo di una questione di stile: significa che l’IA non è percepita più come un dispositivo da avviare, ma come una presenza con cui parlare.

Questa trasformazione segna un passaggio epocale. Le macchine non ci mostrano più di saper “funzionare“, ci chiedono di fidarci di loro come di un compagno digitale. Il rischio è dimenticare che, dietro la naturalezza della voce, resta un algoritmo che non “capisce” ma calcola. Ma la promessa è potente: dal segnale al legame, la tecnologia si è spostata dal dichiarare vita al costruire relazione. E questo cambia, nel profondo, il modo in cui viviamo l’innovazione.

Giovanni Di Trapani