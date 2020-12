Coronavirus, Heather Parisi: “Sono per la libertà vaccinale. Io e la mia famiglia non faremo il vaccino”

E’ polemica dopo le affermazioni dell’ex cantante e ballerina



L’ex cantante e ballerina Heather Parisi spiazza tutti e annunciando su Instagram che non si sottoporrà al vaccino per io Coronavirus. “Io e la mia famiglia non faremo il vaccino perché è fuor di dubbio che si tratta di un vaccino sperimentale di cui non si hanno avuto modo di vedere gli effetti nel breve, nel medio e nel lungo periodo” – ha sottolineato Heather Parisi – Sono perfettamente consapevole che per questa scelta in Italia (non a Hong Kong) sarò derisa, attaccata, emarginata e che molti, in assoluta malafede, mi definiranno ‘novax’ -ha proseguito – Purtroppo, nella società di oggi, la libertà e la tolleranza hanno ceduto il posto alla prevaricazione e alla violenza. Ma se questo è il prezzo da pagare per difendere l’ennesima violazione di un diritto inviolabile, lo faccio senza esitazione”.

Molti mi hanno chiesto qual è la situazione del vaccino in Cina e a Hong Kong e cosa faremo io e la mia famiglia -ha scritto la Parisi- In Cina al momento, sono state vaccinate 1 milione di persone (su 1.4 miliardi!). È prevista la vaccinazione di 50 milioni, ma la risposta della gente è molto tiepida per ammissione delle stesse autorità che non stanno forzando la mano”.

”A Hong Kong sarà disponibile forse a gennaio e forse verrà data la possibilità di scegliere quale vaccino -ha concluso – Io sono per la libertà vaccinale (cosìdetto consenso informato) che è un diritto riconosciuto in tutto il mondo dalla Dichiarazione di Helsinki, dalla Dichiarazione dell’Unesco, dalla Dichiarazione di Norimberga”.

Le reazioni – Tantissimi coloro che hanno commentato le affermazioni della Parisi sui social. C’è chi scrive: “Potevi evitare di fare questa campagna no vax. Chi se ne frega di quello che fai tu, ma la tua notorietà può indurre qualcuno a non vaccinarsi, e magari a morire” e ancora “Nessuno ti costringe cara Heather, ma potevi tenertelo per te. Spero che le tue dichiarazioni non spingano altri a non vaccinarsi”. E chi la butta sull’ironia: “La Cuccarini balla meglio di te” e “La nota virologa Heather Parisi in una sua celebre lezione sulle Cicale“. Tra i commentatori anche il virologo Roberto Burioni, che ha twittato: “Più che essere attaccata se non fa il vaccino e si ammala si attacca. Al tram”.