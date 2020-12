Whirlpool Napoli: “Non si molla neanche a Natale”

Il presidio dei lavoratori: lunedì nuovo incontro al Mise, sulla fabbrica chiusa il 31 ottobre

“Raggiungiamo i nostri compagni che sono di turno. In questa lotta nessuno è solo, nessuno può sentirsi da solo. Insieme si lotta e insieme si resiste”. Le parole di Vincenzo Accurso, della Rsu, sono un manifesto. Gli operai Whirlpool di Napoli non mollano nemmeno a Natale – il secondo Natale consecutivo – e sono in presidio davanti alla fabbrica. Un brindisi e scambio di auguri per riconfermare la volontà di stare insieme in un momento complicato e difficile. Lunedì prossimo ci sarà un nuovo incontro al tavolo convocato al Mise, ma tra i lavoratori c’è pessimismo. Il presidio portato avanti da un piccolo gruppo, con orari ridotti per rispettare le restrizioni del dpcm. Ma comunque c’è sempre qualcuno davanti alla portineria della fabbrica, chiusa il 31 ottobre scorso. Al governo il sindacato chiede “un’iniziativa in grado di far modificare posizione all’azienda”. E annuncia una iniziativa non virtuale per il 30 dicembre.