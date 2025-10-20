Contro la guerra e il genocidio, donne e persone queer si organizzano a Napoli

Giovedì 23 ottobre assemblea aperta per contrastare il riarmo militare e sostenere la Palestina

Giovedì 23 ottobre alle 18:30 presso il Civico 7 di Piazza Museo 7 a Napoli si terrà un’assemblea aperta promossa da donne e persone queer contro la guerra e il genocidio. L’incontro, che mira a favorire confronto e organizzazione, si pone come obiettivo il sostegno alla Palestina e l’opposizione al riarmo militare in Italia.

Negli ultimi giorni, diverse piazze italiane sono state animate da manifestazioni spontanee di donne e persone queer, che hanno espresso una netta richiesta di cambiamento politico e le dimissioni del governo Meloni. Le mobilitazioni, secondo gli organizzatori, sfuggono alle tradizionali logiche politiche, rifiutando di essere strumentalizzate dalle forze di opposizione ufficiali.

Le partecipanti si dichiarano contrarie all’uso della loro protesta per legittimare le azioni dello Stato di Israele e respingono la linea politica di alcune donne al potere che sostengono la difesa europea e il riarmo. In particolare, si evidenzia come la tregua recentemente raggiunta, celebrata dal governo italiano e dai media occidentali come un passo verso la pace, risponda in realtà a interessi geopolitici che rischiano di indebolire ulteriori mobilitazioni a sostegno della Palestina.

L’assemblea di Napoli si inserisce in un più ampio ciclo di incontri e iniziative che si terranno nelle prossime settimane nei diversi quartieri, con l’intento di costruire una rete permanente di organizzazione e lotta. Secondo le promotrici, la questione del genocidio palestinese è strettamente legata al tema del riarmo nazionale: da un lato, la violenza contro i civili palestinesi; dall’altro, la destinazione di risorse pubbliche alle spese militari a discapito dei servizi essenziali.

L’invito è rivolto è rivolto a tutte le donne e persone queer interessate a partecipare a un percorso di mobilitazione contro la guerra, per promuovere pace, giustizia sociale e diritti.

Red