Conte: “disponibili per un governo con il Pd. La Meloni non è un pericolo per la democrazia”

L’ex presidente del Consiglio ospite del programma Mezz’ora in più su Rai3

Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte è disponibile per un’alleanza futura con Partito Democratico. Oggi ospite del programma Mezz’ora in più su Rai3, ha detto: “In politica pensare di governare da soli, io me lo auguro, è improbabile. Una prospettiva di lavorare domani con altre forze politiche come il Pd ci può stare, ha esordito. Per poi tuttavia aggiungere: “Dico al Pd e ai nostri elettori: le delusioni maturate ci rendono ancora più prudenti e intransigenti. Pertanto, ha aggiunto, “d’ora in poi noi ci siederemo a un tavolo con condizioni più chiare del passato, declinando principi politici ancora più elevati e ambiziosi e non cederemo su nulla“.

L’ex presidente del consiglio si sofferma sulla coalizione di centro destra e sul ruolo della leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni. “Quando leggo il programma della Meloni lo ritengo per la maggior parte inadeguato. Da cittadino italiano, prima che da politico ritengo che alcune soluzioni sono strampalate. Però non ritengo che la Meloni al Governo sia un pericolo per la democrazia. Abbiamo un sistema di pesi e contrappesi adeguato” – ha osservato Conte.