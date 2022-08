Napoli, Giugliano in Campania: 11 lavoratori su 19 in nero in una pizzeria. Denunciati i titolari

Controlli dei carabinieri e dell’ispettorato del lavoro

Molti ristoratori si lamentano perchè non trovano manodopera “per colpa del reddito di cittadinanza”, nella realtà cercano unicamente lavoratori da sfruttare. Significativi i controlli effettuati nelle ultime ore dai carabinieri di Giugliano in Campania insieme all’ispettorato del lavoro. Scoperti molti lavoratori senza un regolare contratto.

In una pizzeria in zona Lago Patria ben 11 su 19 erano impiegati in nero.

In un altro locale ubicato nella stessa zona sono state comminate sanzioni amministrative per oltre 20mila euro, 2 mila euro in più per un ristorante in Via Ripuaria. Entrambe le attività non erano in regola con le visite mediche per i dipendenti e nella formazione in materia di salute e sicurezza. Inoltre, sono stati individuati diversi lavoratori senza inquadramento contrattuale.

Denunciati i titolari delle 3 società di gestione, sospese le attività di ristorazione. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.