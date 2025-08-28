Casal di Principe, il sindaco vieta la circolazione notturna ai minori di 14 anni non accompagnati

Alla base della decisione, si legge nel documento, vi è una crescente preoccupazione per la sicurezza dei più giovani, esposti durante le ore notturne a incidenti stradali, aggressioni, consumo di alcol o droghe, atti vandalici e fenomeni di microcriminalità.

Stretta sulla sicurezza urbana: con una nuova ordinanza firmata oggi, il sindaco di Casal di Principe, Ottavio Corvino ha introdotto importanti limitazioni alla circolazione notturna per i minori di 14 anni. Il provvedimento, pubblicato sull’albo pretorio comunale, invita i genitori, tutori o adulti responsabili a non permettere ai minori di anni 14 di trovarsi da soli in spazi pubblici o aperti al pubblico, tra le ore 24:00 e le 6:00, se non accompagnati da un adulto.

“Negli ultimi tempi – si legge nell’ordinanza – è stato riscontrato un aumento della presenza di minori non accompagnati nelle ore serali e notturne, con potenziali gravi conseguenze per la loro incolumità fisica e psicologica”.

L’accompagnatore adulto, chiarisce il testo, è tenuto a vigilare direttamente sul minore e ad assumersi la piena responsabilità delle sue azioni. Sebbene il provvedimento si configuri formalmente come un “invito”, il Comune specifica che la violazione dell’ordinanza potrà comportare sanzioni.

I controlli saranno affidati alla Polizia Locale, ai Carabinieri e alla Questura, che potranno fermare e identificare i minori non accompagnati, avviando, se necessario, le relative procedure sanzionatorie previste dalla legge.

La misura mira a rafforzare il senso di responsabilità da parte delle famiglie e a tutelare la sicurezza dei più giovani, in un contesto che – sottolinea il sindaco – necessita di un’azione preventiva e condivisa da parte di tutta la comunità.

Alma