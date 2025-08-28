Oltre l’uomo: etica e potere nella frontiera del transumanesimo

Riceviamo e pubblichiamo integralmente

Siamo entrati in un’epoca in cui la tecnologia ha smesso di essere un semplice strumento a disposizione dell’uomo per trasformarsi in un vero e proprio simbionte, una presenza costante che accompagna e modella la nostra esistenza. L’intelligenza artificiale, la robotica e le biotecnologie non sono più presenze periferiche, ma partner indispensabili che incidono sul lavoro, sulla salute, sulle relazioni sociali e persino sulla nostra immagine di ciò che significa essere umani. È in questo contesto che il tema dell’Oltre-uomo riemerge con forza, richiamando il concetto nietzscheano di superamento dei limiti e ponendolo, oggi, sul terreno concreto della scienza e della tecnica. Non si tratta più di un’utopia filosofica: la possibilità di un salto evolutivo appare tangibile, sebbene gravata da interrogativi etici e politici che non possiamo eludere.

Il bivio davanti al quale ci troviamo è radicale. Vi è la via del rifiuto, già percorsa in altre epoche: i Luddisti che distruggevano i telai durante la rivoluzione industriale, o le comunità Amish che hanno scelto l’isolamento dal mondo tecnologico. Eppure, in un sistema globale interconnesso, la via dell’isolazionismo appare fragile, più dipendente dall’esterno di quanto non si voglia ammettere. All’estremo opposto vi è l’accoglienza entusiasta della trasformazione: il biohacking come opzione soft, che introduce gradualmente interventi di miglioramento; il modello cyborg come opzione hard, che spinge verso una ibridazione radicale tra corpo e macchina; infine l’orizzonte meta-hard, la fusione totale con la tecnologia, fino a prefigurare scenari di immortalità digitale. Ciascuna di queste vie non è mera speculazione teorica: sono già presenti nella ricerca, nelle startup biotecnologiche, nei laboratori di intelligenza artificiale, nei progetti di chi immagina la morte come un “problema tecnico” da risolvere.

Il cuore della questione, tuttavia, non risiede nella fattibilità tecnica, ma nelle implicazioni che tali percorsi portano con sé. Da un lato vi è la dimensione etica e giuridica: chi avrà accesso alle tecnologie di potenziamento? Si rischia di creare una frattura insanabile tra un’élite “potenziata” e una maggioranza esclusa, ampliando disuguaglianze già profonde. Vi è poi la dimensione politica: il controllo delle tecnologie decisive non è neutrale, ma concentrato nelle mani di pochi attori globali – multinazionali e Stati – che possono orientare il futuro dell’umanità secondo logiche di mercato o di potere. Infine, vi è la questione antropologica: che cosa significa “essere uomini” se i confini biologici vengono trascesi? Come cambia il nostro rapporto con la morte, con la memoria, con la spiritualità, se l’immortalità digitale diventa un’ipotesi concreta?

In questo scenario, il filo rosso che deve guidare la riflessione non è la tecnofobia né il culto cieco del progresso, ma la difesa della libertà di scelta. Ogni individuo deve poter decidere se e quanto integrare la tecnologia nella propria vita, senza imposizioni ideologiche né divieti mascherati da valori assoluti. Limitare gli altri per paura del cambiamento non è virtù, ma segno di insicurezza. Al contrario, il compito delle istituzioni e della società civile è garantire un pluralismo reale, affinché la trasformazione tecnologica non si traduca in esclusione o dominio, ma in opportunità condivise.

L’Oltre-uomo non è un destino già scritto, ma un campo aperto di possibilità. Può diventare un orizzonte di emancipazione e benessere, se guidato da responsabilità, giustizia e senso della comunità. Può, al contrario, trasformarsi in un nuovo regime di potere, se lasciato al controllo di pochi. Il futuro non dipende dalla tecnologia in sé, ma da come sceglieremo di viverla. E la vera sfida, oggi, non è tanto se vogliamo superare i nostri limiti biologici, ma come farlo senza smarrire ciò che ci rende umani: il valore della dignità, della libertà e della convivenza.

Giovanni Di Trapani