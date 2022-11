Casal di Principe, cede tetto di un capannone e precipita: morto operaio edile di Cesa

Le ferite riportate dopo l’impatto con il suolo sono state fatali

Un altro operaio non tornerà a casa. E’ morto sul lavoro a Casal di Principe, in provincia di Caserta.

Francesco Petito, originario di Cesa, è morto a 49 anni, a seguito del cedimento del tetto di un capannone, è precipitato da un’altezza di 5 metri: le ferite riportate dopo l’impatto con il suolo sono state fatali. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto l’uomo stava effettuando un sopralluogo.

L’incidente si è verificato in un cantiere in via Saturno. Sul posto poco dopo è giunto un mezzo del 118, che ha trasportato il lavoratore all’ospedale di Aversa, poi trasferito nell’azienda ospedaliera di Caserta dove è deceduto. La dinamica dell’incidente è in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Casal di Principe. La Procura di Napoli Nord ha aperto un’inchiesta.