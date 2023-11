Campania, danni per il vento forte. Scuole chiuse a Napoli e in altri comuni

Chiusi parchi e cimiteri. Scuole chiuse anche a Salerno, Caserta e Benevento

La pioggia e il vento hanno provocato molti danni nelle prime ore di oggi in Campania. Decine gli interventi dei vigili del fuoco in nottata. Alberi caduti, rami pericolanti. Anche tetti scoperchiati dalle raffiche, è accaduto a Villa di Briano in provincia di Caserta. Segnalazioni dall’agro aversano, dal litorale domizio, da Sannio e Irpinia. Nella Mostra d’Oltremare, a Napoli, crollata la struttura di un’esposizione. Garage allagati nella zona di Giugliano.

L’allerta – arancione in buona parte della Campania – resta in vigore fino alle 21.

Scuole chiuse – Molti sindaci hanno emanato ordinanze, invitando i cittadini alla prudenza. A Napoli, chiuse scuole, cimiteri e parchi. Interdetti anche gli accessi al Maschio Angioino e al pontile di Bagnoli. Scuole chiuse a Caserta, Benevento e Salerno. Ad Avellino interdetti solo i parchi pubblici e il campo polisportivo Coni.

Trasporti – Disagi per gli utenti del trasporto pubblico. Per caduta rami, interrotta in mattinata la circolazione sulle Linee Vesuviane tra le stazioni di Torre del Greco e Pioppaino. Circolazione ripristinata alle 9:45.