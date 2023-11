Arzano, Napoli: lavoratori in nero e presenza muffe in panificio. Sanzione da 58 mila euro

I controlli hanno riguardato un’attività in via Limitone

I carabinieri hanno scoperto quattro lavoratori in nero e riscontrato presenza di muffe all’interno di un panificio nel quartiere di Secondigliano.



I controlli hanno riguardato un’attività in via Limitone di Arzano. I carabinieri della locale stazione hanno effettuato un controllo insieme a personale del Nas e del Nil. Nel novero anche violazioni alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Sequestrati 115 chili di impasto. Al termine dei controlli, i due impresari sono stati denunciati e sono state applicate sanzioni per 58 mila euro. Inoltre l’attività è stata sospesa.