Napoli, al Teatro Bellini la finale “Premio Rete Critica 2023”

Si svolgerà il 18 e il 19 novembre, al Teatro Bellini di Napoli, la finale annuale del Premio Rete Critica 2023 creato nel 2011: due giorni di spettacoli e incontri ideati da Rete Critica.



Altofest, l’opera-sistema in forma di festival ideata da Teatringestazione, la compagnia Teatro delle Bambole fondata da Andrea Cramarossa, il festival di performing arts nel paesaggio Il Giardino delle Esperidi a cura di Campsirago Residenza e il progetto internazionale di danza per il sociale Dance Well sono i quattro finalisti del Premio Rete Critica 2023 che presenteranno i propri progetti di fronte alla giuria di critici e giornalisti teatrali che, al termine delle due giornate, decreterà il progetto vincitore del premio.



Questo il programma: sabato 18 novembre ore 15.00 Teatringestazione/Altofest; domenica 19 novembre; ore 10.00 Teatro delle Bambole; ore 11.00 Il giardino delle Esperidi /Campsirago Residenza; ore 12.30 Progetto Dance Well OperaEstate – Bassano del Grappa; ore 17.00 Premiazione.