73^ edizione Festival di Sanremo, Terza serata

Tutti i 28 cantanti in gara; via al Televoto; ospiti i Maneskin e l’irriverente comico Alessandro Siani

Giovedì sera é andata in scena la terza serata della 73esima edizione del Festival.

A differenza delle serate precedenti a valutare le canzoni, stavolta, sono state la Giuria demoscopica, composta da 300 persone selezionate tra consumatori abituali di musica e il pubblico da casa con il Televoto: entrambi hanno avuto lo stesso peso, ovvero il 50%. E’ stata fatta, poi, una media tra la votazione odierna e la precedente, cioè quella della Sala stampa, a formare una nuova classifica complessiva dei 28 brani.

Di seguito i momenti salienti della terza serata del Festival di Sanremo 2023.

-APERTURA FESTIVAL-

Ha aperto la serata il solo Gianni Morandi salutando il pubblico e ironizzando sui quattro anni di conduzione di Sanremo da parte di Amadeus e lo presenta in pompa magna mentre lo stesso scende le scale facendo una diretta live-social su Instagram e portando i suoi followers direttamente in teatro; effetto Ferragni dopo che l’ha sboomerato.

Come la serata precedente Amadeus parte a pieno ritmo e senza perdite di tempo annuncia i codici e dà il via al televoto. Gianni Morandi, a seguire, annuncia il primo artista in gara.

–3^ SERATA –TUTTI I CANTANTI IN GARA-

In ordine di uscita:

Paola & Chiara con Furore

Mara Sattei con Duemilaminuti

Rosa Chemical con Made in Italy

Gianluca Grignani con Quando ti manca il fiato

Levante con Vivo

Tananai con Tango

Lazza con Cenere

LDA con Se poi domani

Madame con Il bene nel male

Ultimo con Alba

Elodie con Due

Mr. Rain con Supereroi

Giorgia con Parole dette male

Colla Zio con Non mi va

Marco Mengoni con Due vite

Colapesce Dimartino con Splash

Coma_Cose con L’addio

Leo Gassmann con Terzo cuore

Cugini di Campagna con Lettera 22

Olly con Polvere

Anna Oxa con Sali

Articolo 31 con Un bel viaggio

Ariete con Mare di guai

Sethu con Cause perse

Shari con Egoista

gIANMARIA con Mostro

Modà con Lasciami

Will con Stupido

–PAOLA EGONU–

Questa è la serata, in veste di co-conduttrice femminile, di Paola Egonu, pallavolista, stella e campionessa della Nazionale italiana. La sua prima uscita, dopo l’esibizione di Grignani. Elegantissima nel suo abito monospalla bianco, mentre scende brillantemente le scale, avviene sulle note di Brividi brano che a suo dire la rappresenta perfettamente. Infatti, saluta il pubblico ed esordisce con queste parole: “Ho i brividi di paura, per questo ho scelto questa canzone. Sono nel tempio della musica e voglio divertirmi con voi” Confessa, inoltre, che la scelta della pallavolo viene dal frutto della passione per il cartone animato Mila e Shiro. Poi, introduce Levante con molta disinvoltura, nonostante l’aver confessato in precedenza la sua paura nell’approcciarsi al nuovo ruolo di co-conduttrice. Altro momento di spontaneità, successivamente all’esibizione di Ultimo, quando in maniera ironica ha intonato L’uomo che amava le donne di Nina Zilli insieme a Morandi e accompagnati dall’orchestra. Altro breve siparietto, dopo il brano di Giorgia, quando Morandi, con il dovuto rispetto ha chiesto a Paola età e altezza per poi ballare con lei. Il monologo di Paola Egonu, dopo l’esibizione di Colapesce e Dimartino, specifica la necessità di fare informazione in maniera corretta e non scrivere solo titoli clamorosi. In breve racconta del suo vissuto, dei valori con cui è stata cresciuta, delle volte in cui le è stato chiesto perché si sentisse diversa. Il tema del suo monologo sembra non essere incentrato tanto sul razzismo ma perlopiù sottolineare la necessità di allenare l’empatia e dare alle persone il tempo giusto di comprendere e di crescere. Scende nuovamente la scalinata dell’Ariston, dopo l’esibizione di Sethu e scrive una dedica per Amadeus su una sfera da pallavolo: “Sii sempre grato” sottolineando che bisogna sempre essere grati per quello che si ha e per gli obiettivi che si sono raggiunti. Inoltre, nel ricordare le vittime del terremoto in Turchia e Siria, coglie di nuovo l’occasione ad essere sempre grati, perché non si sa mai se la mattina dopo ci si sveglierà o se ci si sveglierà senza avere più nulla.

-GLI OSPITI DELLA PRIMA SERATA-

Dopo l’esibizione di LDA è la volta dei vincitori di Sanremo 2020. Per il terzo anno consecutivo i Måneskin ritornano sul palco dell’Ariston da super-ospiti internazionali per omaggiare il luogo da dove è partito il loro successo internazionale. Entrano dalla platea scatenando l’entusiasmo del pubblico presente, tutti in piedi con smartphone in mano a riprenderli e tra applausi e balli la performance dei Måneskin prosegue con l’esecuzione di un medley dei loro brani più famosi. La rock band regala al pubblico energia pura soprattutto quando eseguono il loro ultimo singolo Gossip che vanta la collaborazione di Tom Morello, leggendario chitarrista dei Rage Against The Machine il quale, sul palco dell’Ariston, l’ha eseguito insieme a loro. Amadeus e il Presidente della Regione Liguria, alla fine dell’esibizione, hanno consegnato al gruppo il Premio Città di Sanremo.

Amadeus e Morandi hanno raccontato, dopo l’esibizione di Madame, a distanza di 60 anni dalla nascita, la storia del brano Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte. Poco dopo ha fatto il suo ingresso sul palco il giovane cantante Sangiovanni che insieme a Morandi si sono esibiti in Fatti Rimandare dalla mamma, versione rivisitata del celeberrimo brano. I ribattezzati SangioGianni cantano e ballano il twist, con loro sul palco ballerini e ballerine. Alla fine del duetto il pubblico ha tributato loro una standing ovation. L’incontro tra generazioni ha funzionato e gli spettatori presenti in teatro si sono divertiti.

Subito dopo, all’esterno del Suzuki Stage, si è esibita Annalisa, con 6 ballerine sul palco, cantando il suo ultimo singolo di successo Bellissima, diventato virale sui social per la coreografia ideata da Joey Di Stefano.

La nave Costa Smeralda, dopo il brano di Mengoni, ha ospitato l’esibizione di Guè Peqeno che dall’ultimo album pubblicato, Madreperla, ha cantato Mollami.

Massimo Ranieri, dopo una breve introduzione di Amadeus che omaggia la musica di ieri e di oggi, ha interpretato Lasciami dove ti pare, l’ultimo singolo che ricorda le sonorità degli esordi dell’artista e ha stupito per il suo modo di stare sul palco. Insieme, poi, hanno introdotto l’attrice, modella e presentatrice spagnola Rocìo Munoz Morales la quale accompagnerà Ranieri durante il suo prossimo programma televisivo che sarà trasmesso sulla Rai. L’attrice ha inscenato anche una simpatica gag con Amadeus a sottolineare le incomprensioni dovute dalle differenze culturali, a partire da un semplice saluto e durante la spiegazione c’è scappato anche un innocente bacio tra i due.

Il collegamento con Fiorello avviene dopo che hanno cantato i Cugini di Campagna. Nell’occasione il performer si è lamentato, ironicamente, come solo lui sa fare, delle ore piccole che Amadeus gli costringe a fare. Per fortuna che per l’occasione con lui c’è Lillo in veste di Posaman.

La serata si è chiusa con l’omaggio a Burt Bacharach, compositore americano premio Oscar, scomparso all’età di 94 anni. In suo omaggio il maestro, Leonardo De Amicis che guida l’orchestra del Festival, da il via per suonare il brano I say a little prayer e su queste note ha fatto il suo ingresso sul palco dell’Ariston l’irriverente attore-comico Alessandro Siani, che, con il suo solito fare piccante ma con il sorriso, ha tenuto un monologo sull’utilizzo degli smartphone e la complessità della tecnologia.

-LA CLASSIFICA PROVVISORIA DOPO LA TERZA SERATA-

Marco Mengoni Ultimo Mr. Rain Lazza Tananai Madame Rosa Chemical Colapesce Dimartino Elodie Giorgia Coma_Cose Gianluca Grignani Modà Paola & Chiara LDA Ariete Articolo 31 Mara Sattei Leo Gassmann Colla Zio Levante Cugini di Campagna gIANMARIA Olly Anna Oxa Will Shari Sethu

