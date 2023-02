Alfredo Cospito trasferito in ospedale. A Milano corteo di solidarietà, scontri con le forze dell’ordine

Cariche della polizia in tenuta antisommossa

Alfredo Cospito, il militante anarchico in sciopero della fame da 115 giorni, è stato trasferito questo pomeriggio dal carcere di Opera all’ospedale San Paolo di Milano, in una delle stanze riservate ai detenuti in 41 bis.

Alfredo sarebbe stato ricoverato nel reparto di medicina penitenziaria dell’ospedale milanese su indicazione dei medici del centro clinico di Opera dove si trovava dallo scorso 30 gennaio.

Le condizioni critiche di salute di Alfredo Cospito erano state già segnalate da Andrea Crosignani, medico di parte che lo aveva visitato proprio questo sabato mattina nel carcere di Opera.

“Pesa 71 chili ed è a rischio di edema cerebrale e aritmie cardiache potenzialmente fatali.” E’ quanto ha riferito Crosignani all’avvocato Flavio Rossi Albertini dopo la visita effettuata oggi. Ma Alfredo Cospito “è determinato ad andare avanti con la protesta. E’ lucido e cammina sulle proprie gambe. Anche se ho cercato di convincerlo a riprendere il potassio per ridurre il rischio di queste aritmie. I parametri tengono ma basta poco perchè la situazione precipiti senza dei segni particolari di allarme”

Intanto oggi Milano centinaia di persone sono partite in corteo da piazza XXIV Maggio per sostenere Alfredo Cospito e chiedere l’abolizione del 41 bis.

Si sono verificati momenti di tensione con la polizia, con almeno quattro violente cariche sui manifestanti.

A mantenere accesa la protesta anche la linea dura da parte del Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Sono state rese note le motivazioni del rigetto alla revoca del 41 bis firmato dal Ministro della giustizia.

Nordio ha sostenuto nel suo diniego che lo sciopero della fame di Cospito sia una forma di protesta violenta perchè ha detto ‘il corpo è la mia arma’. “Il corpo di Alfredo Cospito è divenuto il catalizzatore che serviva all’azione strategica del detenuto che chiedeva unità di intenti e obiettivi pur lasciando a ciascuna formazione la libertà e l’autodeterminazione in relazione alla tipologia di atti da compiere” ha sostenuto Nordio aggiungendo che “le condizioni di salute di Cospito non sono tali da incidere in maniera significativa sulla sua rilevante pericolosità sociale e non sono idonee a giustificare l’adozione del domandato provvedimento di revoca anticipata del regime differenziato previsto dal 41 bis”